Champions League, Copa do Brasil, Superliga… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Veja horários das transmissões de eventos como Chelsea x Lille, URT x Avaí, Villarreal x Juventus e muito mais!

A agenda esportiva de terça está lotada de emoções! A Champions League comanda a tarde com o futebol da mais alta qualidade. A Copa do Brasil dá as caras em confrontos interessantes. Para aqueles que querem outra opção de esporte, a Superliga Feminina de Vôlei é uma opção perfeita.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



Champions League

​17h – Chelsea x Lille

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

17h – Villarreal x Juventus

Onde assistir: Space e HBO Max

Copa do Brasil

16h30 – Lagarto x Figueirense

Onde assistir: Premiere e SporTV

19h – URT x Avaí

Onde assistir: Premiere e SporTV

21h30 – Cascavel x Ponte Preta

Onde assistir: Premiere e SporTV

Superliga Feminina

​17h – Unilife-Maringa x Barueri Volleyball

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

19h – Fluminense x Curitiba Vôlei

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

19h – Brasília Vôlei x Sesi Vôlei Bauru

Onde assistir: SporTV2

20h – Country Club Valinhos x Osasco Voleibol

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

21h30 – Sesc RJ Flamengo x Praia Clube

Onde assistir: SporTV2

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais