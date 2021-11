Champions League, Brasileirão, NBA, MLS… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Veja horários das transmissões de diversos eventos como Palmeiras x Atlético-MG, Grêmio x Flamengo, Barcelona x Benfica e muito mais!

A agenda esportiva de terça-feira está cheia de jogos decisivos, com o início de mais uma rodada a fase de grupos da Champions League, além do líder do Brasileirão Atlético-MG em campo com possibilidades de garantir o título. A NBA também entra em ação, junto com a NHL, MLS e NCAA.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO

19h – Atlético-GO x Juventude

Onde assistir: Premiere

21h – Grêmio x Flamengo

Onde assistir: Premiere

21h30 – Palmeiras x Atlético-MG

Onde assistir: Premiere

CHAMPIONS LEAGUE

14h45 – Villarreal x Manchester United

Onde assistir: TNT

14h45 – Dynamo Kiev x Bayern de Munique

Onde assistir: Space

​

​17h – Barcelona x Benfica

Onde assistir: SBT e TNT

17h – Sevilla x Wolfsburg

Onde assistir: Space

​

​17h – Chelsea x Juventus

Onde assistir: HBO Max

​

​17h – Lille x RB Salzburg

Onde assistir: HBO Max

17h – Young Boys x Atalanta

Onde assistir: HBO Max

​

​NBA

00h30 – Clippers x Mavericks

Onde assistir: SporTV 2

NHL

​22h30 – Stars x Oilers

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO ARGENTINO

21h30 – Vélez Sarsfield x Argentino Juniors

Onde assistir: Fox SPorts​

MLS

22h – Nashville x Orlando City

Onde assistir: DAZN

​

00h30 – Seattle Sounders x Real Salt Lake

Onde assistir: DAZN

CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA

13h – Al-Hilal x Pohang Steelers (final)

Onde assistir: Fox Sports

CAMPEONATO INGLÊS 2ª DIVISÃO

16h45 – Coventry x Birmingham

Onde assistir: Fox Sports

​

​SUPERLIGA FEMININA DE VÔLEI

​16h30 – Curitiba x Minas

Onde assistir: SporTV 2

​

​19h – Praia Clube x Maringá

Onde assistir: SporTV 2

E MAIS:

E MAIS:







Saiba mais