Champions impulsiona preferência por camisas de times gringos em site; PSG lidera e Bayern sobe

A reta final da Champions League tem deixado torcedores à flor da pele, com partidas empolgantes e placares inesperados. O desempenho dos times no campeonato também está influenciando na preferência dos brasileiros pelas camisas dos clubes europeus: segundo dados da OLX, PSG e Bayern, que disputam a final neste domingo, subiram no ranking de buscas por camisas de julho para agosto.

Enquanto o francês foi de terceiro colocado para o primeiro mais buscado, o alemão agora aparece como o sexto mais procurado, sendo que antes estava fora do top 10. Já o Barcelona, que liderava a tabela em julho, caiu em agosto após amargurar a derrota por 8 a 2 na semana passada.

O levantamento comparou as buscas por camisas de times internacionais entre os meses de julho e agosto deste ano. Veja o ranking completo dos dez times internacionais com mais buscas na OLX em cada período:

Comparação, lado a lado, de vendas em julho e agosto (Foto: Divulgação / OLX)

A empresa ainda avaliou o valor médio cobrado por cada peça.

Valor, em média, das camisas mais vendidas (Foto: Divulgação / OLX)

