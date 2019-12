‘Champions’ feminina terá fase de grupos a partir da edição 2021-2022

A Liga dos Campeões feminina está passando por uma reforma: a Uefa anunciou nesta quarta-feira que a partir da temporada 2021-2022 vai ser introduzida uma fase de grupos classificatória para as quartas de final, com o objetivo de aumentar o interesse da competição tendo como base o modelo de sua homóloga masculina.

O comitê executivo da confederação europeia aprovou nesta quarta as bases de uma fase de grupos de 16 equipes com quatro chaves de quatro times que vão se enfrentar em partidas de ida e volta.

Um sistema similar na competição masculina desde a rentável reforma em 1992 da então Copa de Clubes Campeões, que acabou se tornando a atual ‘Champions’.

“Esperamos que a Liga dos Campeões feminina possa crescer ainda mais”, declarou em coletiva de imprensa Giorgio Marchetti, secretário geral adjunto da Uefa. “Sem dúvida é um bom momento para se fazer com as mulheres o que foi feito há tempos com os homens. Esperamos uma competição melhor”, acrescentou.

Criada em 2001 com o nome da Copa feminina da Uefa, a Liga dos Campeões de mulheres apresenta atualmente uma rodada preliminar de grupos e depois um torneio principal no formato mata-mata a partir dos 16-avos de final, onde os duelos costumam ser desequilibrados demais e de escasso interesse esportivo.

Neste formato, os cabeças de chave entram na disputa a partir dos 16-avos, com dois clubes classificados nos países mais fortes.

Este formato de eliminação direta não favorece o espetáculo, já que as grandes equipes superam com facilidade seus adversários, modestos demais, até as quartas de final.

A final da edição de 2020 está programada para o próximo dia 24 de maio em Viena, na Áustria.

