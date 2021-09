Champions, Copa do Brasil, Mundial de Futsal… Veja onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Saiba horários e transmissões de Barcelona x Bayern, Young Boys x Manchester United, Santos x Athletico Paranaense, Argentina x EUA e muito mais

Nesta terça-feira (13), a fase de grupos da Champions League, melhor competição entre clubes do mundo, começa oficialmente na temporada europeia de 2021. Além disso, haverá a abertura dos jogo de volta da Copa do Brasil, com Santos x Athletico Paranaense, e a Copa do Mundo de Futsal também segue a todo vapor.



Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

CHAMPIONS LEAGUE – Fase de Grupos

​13h45 – Young Boys x Manchester United

Onde assistir: TNT e HBO Max

13h45 – Sevilla x RB Salzburg

Onde assistir: Space e HBO Max

16h – Barcelona x Bayern de Munique

Onde assistir: TNT e HBO Max

16h – Lille x Wolfsburg

Onde assistir: HBO Max

16h – Malmö x Juventus

Onde assistir: HBO Max

16h – Villarreal x Atalanta

Onde assistir: HBO Max

16h – Dínamo de Kiev x Benfica

Onde assistir: HBO Max

COPA DO BRASIL – Quartas de final (volta)

21h30 – ​Santos x Athletico Paranaense

Onde assistir: SporTV

COPA DO MUNDO DE FUTSAL

​13h45 – Argentina x EUA

​Onde assistir: SporTV 2

ATLETISMO

​14h – Continental Tour

Onde assistir: SporTV 3







CAMPEONATO NORTE-AMERICANO DE FUTEBOL (MLS)

​20h40 – Toronto x Inter Miami

Onde assistir: DAZN

CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA

​12h55 – Al Nassr x Tractor

Onde assistir: Fox Sports

CAMPEONATO INGLÊS – SEGUNDA DIVISÃO

​15h40 – Bournemouth x QRP

Onde assistir: Fox Sports

CAMPEONATO ARGENTINO

​20h55 – Boca Juniors x Defensa y Justicia

Onde assistir: Fox Sports

