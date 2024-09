Champions coloca à prova o surpreendente Barcelona de Hansi Flick

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 14:35 Para compartilhar:

Em apenas algumas semanas, o técnico alemão Hansi Flick mudou a cara de um Barcelona que terminou a temporada passada sem títulos e com problemas financeiros que impediram o clube de contratar.

Depois de um início perfeito no Campeonato Espanhol, com cinco vitórias em cinco rodadas, o time catalão tentará mostrar seu real valor na Liga dos Campeões.

Os 100% de aproveitamento do novo Barça em LaLiga vêm acompanhados de uma campanha com 17 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Mais surpreendente ainda, o ex-técnico da seleção da Alemanha e do Bayern de Munique conseguiu isso com apenas uma contratação (Dani Olmo) e vários desfalques por lesão (Gavi, Fermín López, De Jong, Araújo e Christensen), o que o obrigou a recorrer à inesgotável categoria de base de La Masía.

Marc Casadó, Héctor Fort, Sergi Domínguez, Gerard Martín e Pau Víctor tiveram mais minutos de jogo do que teriam em condições normais, sem esquecer de outros três jovens de 17 anos, Pau Cubarsí e Lamine Yamal, que são titulares absolutos, e Marc Bernal, que sofreu uma grave lesão quando estava se firmando na equipe.

– “DNA Barça” recuperado –

O trabalho de Flick não só está sendo notado com o uso da base. Jogadores mais experientes como Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha e Jules Koundé estão tendo um rendimento muito superior em relação à temporada passada.

O time recuperou neste início de temporada elementos do chamado “DNA Barça”, como a pressão asfixiante para recuperar a bola, maior nível físico e a ambição de continuar em busca do gol mesmo com vantagem no placar, algo que faltou à equipe treinada por Xavi Hernández no último ano.

“Treinamos muito duro, nos preparamos bem para cada jogo. Temos que ir passo a passo, jogo a jogo, mas queremos vencer. Estamos em um bom momento e temos que continuar”, destacou Flick após a goleada sobre o Girona por 4 a 1 no último domingo.

Uma das incógnitas é se o time poderá manter o nível conforme a temporada avança e principalmente agora, que começa a Liga dos Campeões e calendário aperta: o Barcelona fará sete jogos no próximo mês.

– 13 gols entre os quatro atacantes titulares –

A recuperação progressiva dos lesionados deverá dar a Flick mais possibilidades de rodar o elenco e manter o nível de jogo.

Outro dos aspectos de destaque da equipe é sua capacidade de criar oportunidades e a eficiência dos atacantes: Lewandowski marcou quatro gols; Raphinha, Yamal e Olmo têm três cada um, embora este último tenha sofrido uma lesão que o deixará afastado por um mês.

Curiosamente, a estreia do Barça na Champions será contra o Monaco, único adversário que venceu o time catalão nesta temporada, com um contundente 3 a 0 no Troféu Joan Gamper, há pouco mais de um mês.

– Vitória do Monaco em agosto –

O time do Principado mostrou então que é possível incomodar o Barcelona com transições rápidas, embora seu treinador, o austríaco Adi Hütter, tenha reconhecido que o duelo pela Champions terá outra história.

“Não será um jogo parecido. Acho que, de alguma forma, fez bem ao Barcelona perder aquele jogo. Eles agora têm cinco vitórias seguidas e só quatro gols sofridos”, declarou Hütter.

O Monaco é o terceiro colocado do Campeonato Francês, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras rodadas.

Neste início de temporada, o clube monegasco se mostrou muito forte na defesa (só um gol sofrido) e com um variado arsenal ofensivo, com seis artilheiros diferentes e o meio-campista suíço Denis Zakaria como único jogador que marcou mais de uma vez.

