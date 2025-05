Chaminé que anunciará novo papa é instalada na Capela Sistina

VATICANO, 2 MAI (ANSA) – Os bombeiros do Vaticano foram vistos na manhã desta sexta-feira (2) em cima do telhado da Capela Sistina, onde acontecerá o conclave a partir de 7 de maio, instalando a chaminé que anunciará o novo papa.

O procedimento marca o início dos preparativos do local para a escolha do sucessor do papa Francisco, cuja morte ocorreu no último dia 21 de abril.

A chaminé será o fio condutor da comunicação entre o conclave e o resto do mundo para comunicar a chegada do novo líder da Igreja Católica Romana e é claramente visível da Praça São Pedro, onde é esperado milhares de fiéis para acompanhar o andamento da votação secreta.

Ela será conectada a dois fogões, um de ferro fundido e outro mais moderno. O primeiro é datado de 1939 e será usado para queimar as cédulas de votação, enquanto o segundo é mais recente, de 2005, e será utilizado para queimar as bombas de fumaça que deverão dar a cor preta, em caso de não eleição, e a cor branca, na escolha do sucessor do argentino.

A história da fumaça é cheia de anedotas porque antigamente a cor nem sempre era evidente, pelo menos no início. Foi assim que se decidiu, desde a eleição de Joseph Ratzinger, o Bento XVI, em 2005, acompanhar a fumaça branca com o toque dos sinos.

Desta forma, a mensagem que sairá da Capela Sistina, ou seja, há um novo Papa, será inequívoca. Próximo da chaminé, como habitual, deverá ter uma câmera da mídia do Vaticano, além do reforço das luzes para tornar evidente qualquer fumaça à noite.

O conclave para eleger o novo pontífice reunirá 133 cardeais, sendo cerca de 80% nomeados por Francisco, e começará na próxima quarta-feira (7) na Capela Sistina, no Vaticano, que foi fechada para visitação. Os dois últimos processos, realizados em 2005 e 2013, terminaram no final do segundo dia de votação. (ANSA).