“Chamava o desenho e ia vomitar”, diz Yudi sobre farras com amigos

Yudi Tamashiro ganhou destaque no mundo da televisão por ser o apresentador por anos do programa ‘Bom Dia & Cia’, no SBT. Convidado do ‘Superpop’, da RedeTV!, na noite dessa segunda-feira (4), o artista revelou noitadas antes de apresentar a atração e que até ficava dias sem dormir.

“Droga eu nunca me envolvi, não tive curiosidade e nunca gostei, até porque a minha turma, do sertanejo, não usava droga, gostava de beber. Como eu trabalhava muito, o tempo que eu tinha, tinha que aproveitar. Tenho das 23h às 5h, é o tempo que tenho para ficar louco e arregaçar tudo”, afirmou.

“Com 17, 18 anos, está com pique. Ficava três dias virado direto, e sem droga, era só bebida. Melhorava e ia de novo. Saía da balada, pegava as meninas e levava para minha casa. Deixava elas dormindo, voltava do programa, elas estavam na sala e eu: ‘qual seu nome mesmo, menina?’. Eu sem dormir e a gente saía de novo”, continuou seu relato.

Yudi chegou a contar que chegou a correr para o banheiro para vomitar, logo após chamar um desenho. “Eu vomitava, cheguei num nível que chamava o desenho e corria pro banheiro para vomitar. Vi a minha vida indo pro ralo”, desabafou.

Agora com 27 anos, mais maduro, o ex-apresentador do programa infantil diz como lidou com essa fase. “Essas coisas mexiam um pouco comigo. Não me arrependo pois tudo o que vivi foi um forte testemunho e tudo o que eu passei serviu de exemplo para outros jovens. Tudo aquilo era uma forma de eu buscar uma felicidade por tanta cobrança, esforço e responsabilidade. Meus pais largaram os empregos para viver a minha vida, eu precisava deles do meu lado. Eu sentia que tinha uma grande responsabilidade”, finalizou.