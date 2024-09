Chamado de ‘papai’ por filha de Maira Cardi, Thiago Nigro se defende: ‘Ela decidiu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2024 - 13:07 Para compartilhar:

O empresário Thiago Nigro gerou polêmica nas redes sociais na terça-feira, 3, ao compartilhar uma foto da esposa, Maíra Cardi, e da enteada, Sophia Cardi Aguiar, de 5 anos. No registro, Sophia mostra um desenho no qual escreveu “Papai te amo”.

Frente a represálias, o empresário se justificou, dizendo que “recebe mensagens de gente ‘doída'” dizendo que ele não é o pai de Sophia. Vale lembrar que a criança é fruto do relacionamento de Maíra Cardi com Arthur Aguiar.

“Eu não vou me portar como um visitante no casamento que escolhi para viver com a mulher da minha vida até o fim. Por isso, assumo meu papel nessa família. O papel de quem decide amá-la incondicionalmente, e que escolhe não ser negligente independentemente do que alguém ache”, começou Thiago.

E continuou: “Durante as noites, quando acordamos três a quatro vezes para as necessidades noturnas da Sophia, no outro dia eu preciso acordar às 5 horas da manhã para ir ao escritório, eu decido apoiar e ajudar, ao invés de ser negligente. Quando pego na escola por volta das 18h, brincamos com o cachorro, barra, dança, videogame, pintamos, assistimos desenho, e nada dessas coisas é mostrada por aqui, mas essa é minha rotina”.

O empresário, então, completou, referindo-se a Arthur: “Nada disso diminui o papel daqueles que são pais biológicos, e nem eles deixam de ser. Mas são ‘também’ — por mais que, às vezes, o ego possa doer, essa é a verdade nua e crua. Eu não ‘gerei’ essa criança, mas desde que ela tem 4 anos convivemos juntos em 24 de cada 30 dias”.

E finalizou: “Eu crio ela, pago as contas, pego na escola todo dia, levo ao hospital, durmo junto, brinco, faço sacrifícios, educo, participo de reuniões no colégio. Eu decidi ser pai, e ela decidiu que eu sou. E pronto.”