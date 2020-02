Chamado de Bolsonaro para manifestações cria situação muito perigosa, diz Olímpio

O senador Major Olímpio (PSL-SP) publicou um vídeo em sua conta no Twitter no qual comenta a divulgação de vídeos por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, que convocam apoiadores do presidente a uma manifestação de caráter crítico ao Congresso Nacional.

Segundo Olímpio, “no momento em que fica parecendo que o presidente está chamando o povo brasileiro para ir para cima do Congresso, a coisa fica muito perigosa”.

“Isso pode gerar uma crise institucional, e já temos uma relação esgarçada do Executivo com o Congresso”, disse o parlamentar.

Olímpio disse estranhar que manifestações inicialmente convocadas contra a possibilidade do Congresso derrubar vetos presidenciais sobre as emendas impositivas tenham apoio do governo, uma vez que, segundo ele, houve acordo costurado entre parlamentares e governo com o objetivo de ampliar o orçamento das emendas impositivas.

“Eu ainda quero crer que tenha havido algum ruído de comunicação. Pode ter sido algum familiar a disparar mensagens do telefone de Bolsonaro. Já aconteceu isso em situações anteriores”, falou senador.