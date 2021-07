Chamada de última hora para Olimpíada, Angelina se apresenta à seleção brasileira

A meia Angelina se apresentou, na noite de domingo, à concentração da seleção brasileira feminina, em Portland, nos Estados Unidos. Convocada na última sexta-feira para a vaga de Adriana, lesionada, a jogadora do OL Reign, dos Estados Unidos, celebrou a notícia surpresa e desejou uma boa recuperação para a companheira de profissão.

“Estou muito feliz pela oportunidade, porém triste pela Adriana, desejo uma boa recuperação pra ela. Mas também muito feliz pela oportunidade de estar aqui, de poder estar junto com as meninas e disputar a Olimpíada”, celebrou Angelina.

Na chegada, a meia recebeu as boas-vindas da técnica sueca Pia Sundhage e seus auxiliares Lilie Persson e Anders Persson, que a parabenizaram pela oportunidade de integrar à equipe que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Esta será a sua primeira competição oficial com a seleção brasileira feminina principal. Ao longo da carreira, a meia teve grande passagem pelas categorias sub-20 e sub-17 e foi uma das capitãs de sua geração no Mundial e Sul-Americano de ambas as equipes.

Com a chegada de Angelina, o grupo conta agora com 20 atletas em Portland, onde a seleção ficará concentrada até o próximo dia 15. A equipe ficará completa na noite desta segunda-feira com a chegada das meia-atacantes Debinha e Marta.

