Chamada de “nojenta”, Ludmilla se envolve em confusão em boate no Rio

A noite da última terça-feira (12) foi agitada para Ludmilla. A cantora deixou uma funcionária da Boate Boox, no Arpoador, no Rio, constrangida, após ser chamada de “nojenta” por uma outra pessoa. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, do UOL.

Ludmilla chegou com um grupo de amigos à boate por volta da uma da manhã, causando alvoroço por conta de sua presença. Algumas pessoas começaram a questionar sobre quem seria a celebridade. Uma outra pessoa na fila respondeu: “É a nojenta da Ludmilla”. Nesse momento, uma amiga da cantora olhou para trás e associou que o xingamento partiu da mulher do caixa, que fazia o cartão dos clientes.

Após esse episódio, a cantora foi encaminhada para um espaço reservado, onde teve todas as regalias dadas pelo estabelecimento, como bebida e comida de graça. Ludmilla e os amigos ficaram no local por cerca de três horas. Na hora de ir embora, a funkeira foi tirar satisfação com a funcionária da boate, a que ela achava que a chamou de “nojenta”. Ludmilla pegou o celular, digitou o termo “nojenta” e esfregou na cara da colaboradora, que começou a chorar após a atitude de Lud.

A assessoria de imprensa de Ludmilla foi procurada por Leo Dias, que afirmou que a artista não se enganou quanto a autora da ofensa, e que ela não teria esfregado o celular na cara da funcionária. Ela teria apenas mostrado o significado da palavra e teria dito, educadamente, sobre a importância de ter mais empatia e respeito pelas pessoas.

A boate Boox, por sua vez, através de nota, lamentou o ocorrido e disse acreditar na idoneidade de sua funcionária. Além disso, ainda afirmou que suas portas estarão sempre abertas para receber a cantora Ludmilla com o mesmo carinho e afeto que recebeu na noite na última terça.