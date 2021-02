Chamada de ‘Fofão’, trans diz que não vai mais retirar silicone do rosto: ‘Só queria respeito’

Após criar uma vakinha online para se livrar do silicone industrial que deformou suas bochechas, a transexual Juju Oliveira afirmou que não vai mais passar pela cirurgia. De acordo com a mulher, o valor necessário para o procedimento é de R$ 45 mil, no entanto, ela só conseguiu arrecadar R$ 8,8 mil.

“No início, não pensei em retirar o silicone do rosto, só fiz aquele vídeo (sobre o bullyng que sofre para por conta da aparência) para que as pessoas me respeitem e não me chamem mais de ‘Fofão’. O silicone não está me afetando. O que está me afetando são as pessoas mexerem comigo, a falta de respeito das pessoas”, afirmou Juju em um vídeo divulgado no Instagram.

“Fico triste quando as pessoas me atacam nas ruas. Não tirei o silicone do rosto porque, na real, eu não queria tirar. Eu só queria o respeito e que as pessoas não mexerem comigo na rua”. Ainda conforme Juju, a vakina foi encerada após três meses sem ter contribuição. “Mas eu não gastei o dinheiro”, ressaltou.

