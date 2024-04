AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/04/2024 - 6:43 Para compartilhar:

A chama olímpica dos Jogos de Paris-2024 foi acesa nesta terça-feira (16) no sítio arqueológico de Olímpia, na Grécia.

Devido ao céu nublado sobre a localidade que foi sede dos primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade, o acendimento não aconteceu com os raios do sol, como determina a tradição, mas com uma chama reserva conservada desde o ensaio geral de segunda-feira.

