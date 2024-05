Chama olímpica desembarca na França, no porto de Marselha (AFP)

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/05/2024 - 14:46 Para compartilhar:

A chama olímpica dos Jogos de Paris 2024 chegou ao solo francês nesta quarta-feira (8), após desembarcar no porto de Marselha depois de ter viajado desde a Grécia a bordo do Belém, um veleiro com mais de um século de história.

O nadador francês Florent Manaudou, dono de quatro medalhas olímpicas, entre elas uma de ouro nos 50 metros livre nos Jogos de Londres 2012, foi o encarregado de descer da embarcação com a tocha, que agora inicia um percurso por toda a França, incluindo seus territórios ultramarinos, até a cerimônia de inauguração, no dia 26 de julho.

