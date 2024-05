Chama olímpica chega ao tapete vermelho do Festival de Cannes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/05/2024 - 15:41 Para compartilhar:

O tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes recebeu a chama olímpica nesta terça-feira (21), a menos de 100 dias para os Jogos de Paris 2024.

A tocha chegou do porto de Marselha, onde havia desembarcado no início do mês em um veleiro do século XIX que iniciou viagem na Grécia.

A jogadora de basquete francesa Iliana Rupert segurou a tocha ao som da conhecida trilha do filme “Carruagens de Fogo” (1981) e de outras músicas do estilo esportivo.

Arnaud Assoumani, campeão no salto em distância em Pequim 2008, iniciou o percurso. Assumiram a tocha no revezamento Alexis Hanquinquant, ouro no triatlo em Tóquio em 2021, Nélia Barbosa, vice-campeã da canoagem no Japão, e Marie Patouillet, que ganhou duas medalhas de bronze no paraciclismo em 2021.

Também estiveram presentes no evento Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris, e várias personalidades do esporte francês, como Marie-José Perec (atletismo) e Thierry Rey (judô).

A chama olímpica percorrerá 400 cidades e dezenas de pontos turísticos durante sua viagem de 12 mil quilômetros pela França continental, além de visitar territórios ultramarinos franceses no Caribe, no oceano Índico e no Pacífico.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 vão acontecer de 26 de julho a 11 de agosto.

