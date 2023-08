Chade recebe premiê do Níger nomeado pelos militares

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2023 - 14:47 Compartilhe

O chefe de Governo nomeado após o golpe de Estado no Níger, Ali Mahaman Lamine Zeine, viajou nesta terça-feira (15) para o Chade, onde “acaba de ser recebido pelo presidente” Mahamat Idriss Deby Itno, anunciaram o governo e Presidência do Chade.

“O primeiro-ministro, chefe de Governo [do Chade], Saleh Kebzabo, recebeu nesta terça-feira, dia 15, o primeiro-ministro do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP) do Níger, Ali Mahaman Lamine Zeine, em viagem a trabalho ao Chade”, escreveu o gabinete do primeiro-ministro no Facebook.

“Ele acaba de ser recebido pelo presidente Mahamat Idriss Deby”, a quem “entregou uma mensagem do presidente do CNSP”, disse à AFP a direção-geral de imprensa presidencial.

Zeine, economista de formação que atuou como ministro das Finanças no início dos anos 2000, foi nomeado há uma semana pelos autores do golpe de Estado que derrubou o então presidente nigerino, Mohamed Bazoum, em 26 de julho.

Em fotos divulgadas pelos serviços do primeiro-ministro do Chade, Zeine é visto rodeado por vários oficiais e recebido por seu homólogo no aeroporto de N’Djamena.

O presidente Déby visitou Niamey no dia 30 de julho. Na data, foi divulgada uma foto, em que ele aparece com o general Salifou Mody, uma figura do regime militar nigerino.

Uma reunião militar de países da África Ocidental está programada para quinta-feira em Gana, para abordar uma possível intervenção armada no Níger e restaurar o poder do presidente Mohamed Bazoum.

yas-tg/aoc/mb/aa/tt

