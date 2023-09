Chá revelação termina em tragédia após avião cair na frente dos convidados

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/09/2023 - 6:10 Compartilhe

Uma festa de chá revelação no México se tornou mortal quando um avião acrobático envolvido na celebração caiu na frente dos convidados.

Em um vídeo postado no X (antigo Twitter) no domingo, o casal feliz não identificado pode ser visto de mãos dadas em frente a uma placa gigante iluminada que diz “Oh Baby” enquanto está cercado por amigos e familiares.

O avião enche o céu de San Pedro com fumaça rosa, enquanto confetes parecem ser disparados de um canhão no chão. A asa esquerda do avião parece ceder quando o piloto – que mais tarde foi identificado como Luis Ángel N., 32 anos – puxa o pequeno avião para cima, fazendo com que a aeronave fique fora de controle.

Enquanto isso, no solo, os participantes parecem totalmente inconscientes da terrível provação que se desenrola no céu. De acordo com um meio de comunicação local , as autoridades encontraram o piloto caído nos destroços do avião depois que as pessoas pediram ajuda no sábado.

Os paramédicos o levaram às pressas para o hospital, onde ele morreu. Desde então, o trágico vídeo se tornou viral e reacendeu o debate em torno das revelações de gênero.

“Essas festas de revelação de gênero estão ficando fora de controle quando pessoas morrem anualmente por causa delas”, criticou um usuário X.

“A forma como a câmera voltou para o casal sem o menor cuidado do mundo com o piloto é triste”, escreveu um usuário enojado .

“Por um momento pensei que toda aquela gritaria era porque eles viram o avião”, afirmou um terceiro . “Mas não, parece que apenas o cinegrafista percebeu (pelo menos inicialmente).”

Alguns usuários do X também especularam sobre o que fez com que o avião sofresse um destino tão impressionante.

“Observe atentamente o momento do movimento repentino para cima, ele coincide exatamente com o disparo do canhão de CO2 no solo”, argumentou um usuário com olhos de águia . “Parece-me que a aeronave foi literalmente arrancada do céu.”

“Parece que a fadiga estrutural fez com que aquela subida mal puxasse o suficiente para causar tal coisa”, apontou uma segunda pessoa, enquanto uma terceira disse que o piloto “estressou demais as asas”.

Esta não é a primeira vez que uma revelação de gênero dá terrivelmente errado.

Em 2020, uma celebração provocou um incêndio mortal na Califórnia que assolou 10.000 acres de terra.

Outro casal foi atacado quando seu sinal “oh baby” lançou torrentes de fumaça rosa e confetes no ar enquanto vários faíscas quase incendiaram as árvores ao redor.

Uma família australiana incendiou seu carro em 2019 graças a pneus especiais projetados para soprar fumaça azul para anunciar o sexo de seu bebê.

As tragédias do anúncio de gênero levaram a mamãe blogueira Jenna Karvunidis – amplamente considerada a “idealizadora” desse tipo de comemoração – a se desculpar por desencadear o movimento.





