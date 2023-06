Chá revelação: saiba qual o sexo do bebê de Neymar e Biancardi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 18:30 Compartilhe

O atacante do PSG Neymar Jr. e sua namorada, Bruna Biancardi, realizaram neste sábado (24) o chá revelação para descobrirem qual o sexo do bebê esperado pela casal.

Em uma cerimônia realizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, eles descobriram que terão uma menina.

“Estávamos tão ansiosos por esse momento.. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, FILHAAAAA! 💖✨👧🏽💕 Você é o nosso maior presente!”, escreveu o casal em uma publicação compartilhada pelo casal.

A revelação do sexo do bebê foi feita perto de letras gigantes com as iniciais dos nomes de Ney e Bruna na área externa do hotel Portobello Resort, em Mangaratiba.

Confira:

