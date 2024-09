CGU intima e comissão de ética da presidência vai investigar Silvio Almeida

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 06/09/2024 - 0:02 Para compartilhar:

A Controladoria-Geral da União (CGU) acionou o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a prestar esclarecimentos sobre as acusações de assédio sexual contra ele. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) no fim da noite desta quinta-feira, 5.

Silvio Almeida é acusado de assédio sexual contra mulheres, de acordo com o portal Metrópoles. As acusações têm como base denúncias feitas à rede de apoio Me Too Brasil.

Além da CGU, Almeida deve ser ouvido pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. A comissão de ética da Presidência da República também abriu um procedimento para apurar as denúncias.

Silvio Almeida nega as acusações. Em nota, ele afirmou que as denúncias são mentirosas e que enviará um ofício à CGU, Ministério da Justiça e Procuradoria-Geral da União (PGR) para investigar o caso.

Denúncias contra Silvio Almeida

As denúncias foram divulgadas no fim da tarde desta quinta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou sabendo da informação quando ainda estava em Uberlândia (MG).

Ainda em Minas Gerais e durante sua viagem à São Paulo (SP), o petista conversou com ministros e ainda tenta medir o impacto das denúncias ao Planalto. Uma demissão do ministro não está descartada, mas o assunto deve ser tratado com cautela, segundo pessoas próximas do petista.

Lula manteve o silêncio sobre o tema durante sua participação na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Ao sair do evento, não conversou com os jornalistas.

Interlocutores do Planalto afirmam que as acusações já circulavam nos corredores há algum tempo. Uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela não se pronunciou sobre o caso e as demais denúncias são mantidas em sigilo.