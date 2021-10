CFTC/CBOT: fundos reduzem apostas na alta dos preços de soja na semana até 5/10

São Paulo, 11 – Fundos de investimento reduziram suas apostas na alta dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada na última terça-feira (5). De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida comprada diminuiu 17,5% no período, de 57.142 para 47.145 lotes. O saldo comprado em milho aumentou 3,64% na semana encerrada na terça-feira, de 235.044 para 243.597 lotes, segundo números da CFTC. No período, fundos passaram a apostar na alta dos preços de trigo. A posição líquida passou de vendida em 12.900 lotes para comprada em 4.581 lotes.

