CFTC/CBOT: fundos reduzem apostas na alta dos preços de soja na semana até 3/7

São Paulo, 10 – Fundos de investimento reduziram suas apostas na alta dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 3 de julho. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida comprada diminuiu 8,95% no período, de 99.063 para 90.193 lotes. No período, fundos passaram a apostar na queda dos preços de milho. A posição líquida passou de comprada em 66.761 lotes para vendida em 7.359 lotes. O saldo vendido em trigo aumentou 2,68% na semana até 3 de julho, de 54.929 para 56.399 lotes.

