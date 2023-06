CFTC/CBOT: fundos elevam apostas na alta dos preços de soja na semana até 13/6

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 10:00 Compartilhe

São Paulo, 19 – Fundos de investimento elevaram suas apostas na alta dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 13 de junho. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida comprada mais do que triplicou no período, de 13.952 para 49.811 lotes. No período, fundos passaram a apostar na alta dos preços de milho. A posição líquida passou de vendida em 44.546 lotes para comprada em 1.855 lotes. O saldo vendido em trigo caiu 4,69% na semana até 13 de junho, de 122.280 para 116.547 lotes.

