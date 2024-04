CFTC/CBOT: fundos aumentam apostas na queda dos preços de soja na semana até 2/4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/04/2024 - 9:30 Para compartilhar:

São Paulo, 8 – Fundos de investimento elevaram suas apostas na queda dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 2 de abril. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), divulgados na sexta-feira (5), a posição líquida vendida aumentou 3,12% no período, de 123.170 para 127.018 lotes. No período, fundos aumentaram em 1,85% as apostas na queda dos preços de milho. A posição líquida vendida passou de 245.463 lotes para 250.015 lotes. Já o saldo vendido em trigo diminuiu 0,60% na semana até 2 de abril, de 91.563 para 91.016 lotes.