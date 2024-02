CFTC/CBOT: fundos aumentam apostas na queda dos preços de soja e milho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/02/2024 - 9:25 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – Fundos de investimento elevaram suas apostas na queda dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 20 de fevereiro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) divulgados na sexta-feira, dia 23, a posição líquida vendida aumentou 1,85% no período, de 124.369 para 126.674 lotes. No período, fundos elevaram em 7,73% as apostas na queda dos preços de milho. A posição líquida vendida passou de 305.003 lotes para 328.584 lotes. Já o saldo vendido em trigo aumentou 23,2% na semana até 20 de fevereiro, de 57.880 para 71.318 lotes.

