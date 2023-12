CFO do Spotify anuncia saída dias depois que a empresa demite 17% dos trabalhadores

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 11/12/2023 - 3:37 Para compartilhar:

O diretor financeiro do Spotify deixará a gigante do streaming de música nos próximos meses, disse a empresa – apenas três dias depois de revelar planos de demitir 17% de sua força de trabalho na terceira rodada de cortes de empregos este ano.

Paul Vogel – que ingressou no Spotify em 2016 como chefe de relações com investidores e foi escolhido para o cargo de CFO em 2020 – “deixará a empresa em 31 de março de 2024”, disse o Spotify em um comunicado à imprensa .

Em comunicado, o CEO Daniel Ek disse que o Spotify iniciou a busca por um novo CFO. Entretanto, Ben Kung, vice-presidente de planeamento e análise financeira, assumirá responsabilidades adicionais.

“O Spotify embarcou em uma evolução nos últimos dois anos para alinhar nossos gastos com as expectativas do mercado e, ao mesmo tempo, financiar as oportunidades de crescimento significativas que continuamos a identificar”, disse Ek em comunicado .

“Conversei muito com Paul sobre a necessidade de equilibrar cuidadosamente esses dois objetivos. Com o tempo, chegamos à conclusão de que o Spotify está entrando em uma nova fase e precisa de um CFO com um mix diferente de experiências”, acrescentou.

A saída iminente de Vogel encerra uma semana terrível na gigante do streaming, que anunciou em um blog na segunda-feira que entregaria recibos cor-de-rosa a 17% de seus cerca de 9.000 funcionários.

Ek disse em um e-mail para toda a empresa que o Spotify estava tomando “medidas substanciais para redimensionar nossos custos” após suas contratações em massa após os anos da COVID, quando a taxa de referência dos fundos federais oscilava em torno de 3%.

Em 2022, a Reserva Federal implementou um regime agressivo de aperto que elevou as taxas de juro ao seu máximo actual em 22 anos, entre 5,25% e 5,5% – um golpe para as finanças de consumidores e empresas, incluindo o Spotify.

Os últimos cortes de empregos do Spotify devem impactar cerca de 1.500 empregos, e os funcionários demitidos receberão “aproximadamente cinco meses de indenização”, folga remunerada acumulada e não utilizada e seguro saúde durante o período de demissão, de acordo com Ek.

“Ser enxuto não é apenas uma opção, mas uma necessidade”, acrescentou o chefe bilionário do Spotify, de 40 anos, na nota de 1.000 palavras compartilhada no início desta semana.

A empresa com sede em Estocolmo, na Suécia, tornou-se mais enxuta ao longo de 2023, começando o ano com uma redução de 6% na força de trabalho que deu adeus a 600 funcionários , incluindo a diretora de conteúdo e negócios de publicidade da empresa, Dawn Ostroff.

Na época, Ek enviou um e-mail semelhante aos funcionários, notificando-os de que a empresa estava gastando muito dinheiro e lutando para controlar os custos, apesar de “um esforço considerável” para fazê-lo.

O Spotify então demitiu 2% da equipe, o equivalente a cerca de 200 cargos, em junho, após o fracasso altamente divulgado do podcasting do Príncipe Harry e Meghan Markle.

A gigante do streaming supostamente pagou à Duquesa de Sussex mais de US$ 18 milhões por seu podcast “Arquétipos”, lançado no verão passado, embora sua luta para conquistar um lugar de destaque nas paradas do Spotify tenha levado a empresa a dispensar um número significativo de funcionários devido ao erro em julgamento.

O pagamento multimilionário de Markle foi parte de uma aposta maior de US$ 1 bilhão em podcasting que viu os principais podcasters Joe Rogan, Alex Cooper e Emma Chamberlain trazerem ganhos inesperados significativos, já que o Spotify teve que demitir funcionários nos bastidores em um esforço para acomodar seu investimento.

No entanto, há rumores de que Rogan levará seu popular podcast “Joe Rogan Experience” – que atrai cerca de 11 milhões de ouvintes por episódio – para uma plataforma rival quando seu contrato de licenciamento exclusivo com o Spotify expirar no próximo ano.

O Spotify teria pago a Rogan US$ 200 milhões em 2020 como parte de seu acordo, mas poderia ser forçado a desembolsar mais para manter o lucrativo apresentador de podcast.





Rogan tem uma variedade de opções, incluindo a criação de uma empresa de mídia que distribuiria o podcast, bem como produziria outro conteúdo que atrairia sua base de fãs, disseram analistas, que acreditam que Rogan está no comando.

Outra opção pode ser unir forças com Elon Musk, bom amigo de Rogan , o magnata da Tesla que fumou maconha no podcast de Rogan e teve problemas por isso.

Enquanto isso, o Spotify tem lutado para obter lucro. Numa aparente medida nesse sentido, implementou um aumento de preços de 1 dólar nos seus planos para os EUA em julho. Seu nível único premium agora começa em US$ 10,99, duo em US$ 14,99, família em US$ 16,99 e o plano de estudante em US$ 5,99.

Também está se expandindo para audiolivros e espera-se que inclua acesso a gravações de livros em seu suposto nível “Supremium” de US$ 20 por mês.

De acordo com o renomado blogueiro Chris Messina, o Spotify deverá lançar sua opção de assinatura mensal mais cara nos próximos meses, dando aos ouvintes acesso a uma “cápsula de som” personalizada para cada usuário, bem como “áudio sem perdas de 24 bits” – também conhecido como “alta fidelidade” ou “HiFi”.

Os usuários que assinam o nível Supremium também terão a opção de ouvir 30 horas de audiolivros por mês, bem como a capacidade de classificar sua biblioteca por humor, atividade e gênero.

A opção de assinatura mais cara é um movimento evidente para corrigir os lucros do Spotify depois que ele relatou um prejuízo de US$ 503 milhões nos primeiros nove meses deste ano.

No ano passado, durante o primeiro dia do investidor do Spotify desde a abertura de capital, Ek anunciou metas ambiciosas de crescimento, incluindo que deseja que a empresa seja lucrativa até 2024 e que deseja gerar US$ 100 bilhões em receitas até 2030.

O Spotify, que está listado na Bolsa de Valores de Nova York, subiu mais de 1%, a US$ 195,82, no pré-mercado de sexta-feira.

