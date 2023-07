CFO do Banco dos Brics não espera moeda comum logo, e vê alternativa a dólar só a longo prazo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 14:24 Compartilhe

O CFO do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) dos Brics, Leslie Maasdorp, afirmou nesta quarta-feira, 5, que, no momento, não há não nenhum movimento para criação de uma moeda comum do grupo. Em entrevista à Bloomberg, ele disse que o que o NBD busca fazer é emprestar em moedas dos mercados locais, o que impulsiona os ativos destes países. O CFO reconhece que é mais fácil financiar tais transações em dólares, mas que, desta maneira, o banco estimula as moedas de onde está investindo.

“O NBD está ancorado no dólar, qualquer alternativa precisaria ser de desenvolvimento em longo prazo”, reconheceu. Segundo ele, o yuan está cada vez mais se tornando uma moeda para comércio global, mas ainda está longe de ser um ativo de reserva. No entanto, Maasdorp observa um cenário global em transformação, e afirmou que “se houvesse uma nova conferência de Bretton Woods hoje, dificilmente a economia ficaria ancorada em apenas uma moeda”.

O CFO confirmou que o NBD busca ampliação, e disse que a intenção sempre foi criar um banco global para mercados emergentes, e que, no momento, a instituição vem buscando aumentar a quantidade de parceiros. Maasdorp preferiu não ser específico sobre quais países devem ingressar no banco dos BRICS brevemente, mas disse que novas nações devem concluir o processo neste ano e em 2024.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias