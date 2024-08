CFA Brazil abre inscrições para programa que insere mulheres no mercado financeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 17:21 Para compartilhar:

A CFA Society Brazil, com apoio do CFA Institute, abriu inscrições para o 5º Young Women in Investment (YouWin), curso online e gratuito voltado para mulheres que cursam o nível superior e querem trabalhar no mercado financeiro. As inscrições vão até o dia 22 de setembro pelo site youwin.org.br .

Os temas incluídos na programação são finanças, gestão, liderança, economia, modelagem financeira, ética, networking, técnica de apresentação, finanças pessoais e investimentos.

Podem participar do YouWin mulheres com formatura na graduação até 2027 em um dos seguintes cursos: administração, ciências contábeis, ciências atuariais, direito, economia, engenharia, relações internacionais, estatística, física, matemática e ciência da computação. É necessário nível intermediário em inglês e frequência mínima de 70% nas aulas.

Sobre o Curso

O curso da CFA Society Brazil terá um período de quatro semanas, do dia 13 de janeiro a 7 de fevereiro de 2025, das 9h às 18h, de segunda a sexta.

Quem concluir o programa YouWin pode vir a ser escolhida para um estágio remunerado de seis meses em instituições financeiras parceiras da CFA Society Brazil. Na quarta edição, parte das alunas aprovadas ingressou no Itaú e no Santander. As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

“Nosso objetivo é ser porta de entrada de jovens mulheres, dando não só oportunidade, mas também subsídios para uma carreira de sucesso, em um setor que nas últimas décadas apresenta alta demanda por profissionais qualificados”, disse, em nota, Everton Rodrigues, diretor-executivo da CFA Society Brazil, em nota.

A entidade integra uma rede de 160 CFA Societies localizadas em mais de 70 países e que reúne profissionais que possuem a certificação CFA – Chartered Financial Analyst. No Brasil, são mais de 1,3 mil membros, que atuam em diferentes segmentos do mercado financeiro.