Cezar Black faz declaração de amizade para Key Alves: ‘Mistura de sensações’

Viva a amizade! Na última quinta-feira (15), Cezar Black emocionou fãs de Key Alves com um post em seu Instagram. Na rede social, o enfermeiro compartilhou uma sequência de fotos de diferentes momentos ao lado da amiga e declarou-se.

“O que é AMOR? Um sentimento que é difícil de ser explicado. Uma mistura de sensações que te leva a sentir a mesma dor ou alegria da pessoa que se ama”, começou ele.

“É você mantê-la em seu coração, independente da proximidade. É o sentimento mais nobre e sem explicação. Sou muito feliz em te ter em minha vida. É muito grato por poder ser seu amigo. Em momentos bons ou ruins, estarei sempre contigo. Te amo”, concluiu, na legenda da publicação. Os dois estiveram no mesmo círculo de amizade no BBB23 e, desde o fim o reality, já foram vistos em diversos eventos juntos.

Nos comentários, a atleta se derreteu. “Quando dizia que encontrei o amor da minha vida aí dentro [do BBB] não imaginava que seria um amigo. Você me ganhou pra sempre! Te amo tanto que até dói a barriga, sabe aquele friozinho? Tanto amooooor. Obrigada por sempre estar comigo e muito obrigada por cumprir sua promessa, que era cuidar de mim até depois do fim!! Te amo pra sempre”, escreveu ela.

“Que susto, pensei que era um namoro”, brincou um internauta, na sequência.

Confira:

