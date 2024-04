Céu mais escuro da Itália rende observação astronômica recorde

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/04/2024 - 20:33 Para compartilhar:

ROMA, 16 ABR (ANSA) – Por Benedetta Bianco – O céu mais escuro da Itália peninsular permitiu uma observação astronômica recorde. Os telescópios do Virtual Telescope Project, instalados em Manciano, na província de Grosseto, conseguiram capturar o quasar mais distante observável na faixa de luz visível, ou seja, um núcleo galáctico ativo formado por um buraco negro supermassivo em crescimento.

Na realidade, nunca antes um telescópio com abertura de 350 milímetros havia alcançado tão longe no espaço e no tempo, identificando um objeto a 12,9 bilhões de anos-luz de distância.

Isso significa que, quando sua luz partiu para chegar até nós, o universo tinha menos de 900 milhões de anos, em comparação com a idade atual, estimada em 13,7 bilhões de anos.

O resultado, obtido graças às observações realizadas nas últimas semanas, foi possível também devido à extraordinária qualidade do céu noturno de Manciano, caracterizado pelo céu mais estrelado e com menor poluição luminosa de toda a Itália peninsular.

O quasar conhecido pela sigla SDSS J114816.64+525150.3 é o mais distante no céu boreal observável na faixa de radiação visível, ou seja, aquela à qual nossos olhos são sensíveis, embora desde 2003, ano de sua descoberta, outras oito ainda mais distantes tenham sido identificadas.

“Devido à expansão do universo, a radiação eletromagnética experimenta o chamado ‘redshift’, um efeito cosmológico que determina um deslocamento para o vermelho do comprimento de onda observado, mais pronunciado quanto mais distante estiver a fonte”, comentou Gianluca Masi, astrofísico e diretor científico do Projeto Telescópio Virtual.

“Neste quasar, a magnitude do fenômeno é tal que quase toda a sua luz se desloca para o infravermelho e apenas uma pequena parte permanece na faixa visível. Os pouquíssimos quasares mais distantes conhecidos são, por outro lado, observáveis apenas no infravermelho”, acrescentou Masi.

Um quasar é definido como sendo uma galáxia recém-nascida ou a fonte de energia que se apresenta no buraco negro do centro dessas galáxias recém-nascidas, caracterizados por serem uma fonte astronômica de energia eletromagnética, que inclui radiofrequências e luz visível.

Os quasares estão presentes em um buraco negro enorme, que absorve toda a matéria que encontra em sua proximidade. Quando isso acontece, devido à enorme velocidade de rotação do disco de acreção formado (plasma no entorno dos buracos negros), uma quantidade gigantesca de energia é liberada na forma de ondas de rádio, infravermelho, luz, ultravioleta e raios X, tornando os quasares os objetos mais brilhantes e quentes do universo conhecido. (ANSA).