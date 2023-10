Cesta de produtos mais procurados no Dia das Crianças sobe 0,91% em 1 ano, diz FecomercioSP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 15:45 Compartilhe

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) calcula, a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que os 18 produtos mais buscados no Dia das Crianças tiveram elevação média de 0,91% no acumulado de 12 meses, uma forte desaceleração ante o registrado em 2022 em igual base (7,84%).

O aumento de apenas 0,91% nesta cesta de produtos ocorreu na esteira de quedas significativas em alguns dos principais itens: computadores (-11,7%), videogames (-10,7%) e aparelhos celulares (-4,3%). Houve também redução de 4,3% nos preços de brinquedos.

Por outro lado, os livros não didáticos enfrentam um aumento de 13,09% no acumulado de um ano, representando o principal avanço registrado no estudo. Agasalho infantil subiu 12,06% e bijuteria, 10,05%.

