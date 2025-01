Cessar-fogo entre Israel e Hamas entra em vigor

O acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas entrou em vigor na manhã deste domingo, 19, após algumas horas de atraso. A trégua foi iniciada apenas após o grupo terrorista divulgar a lista dos primeiros reféns que serão libertados.

Ontem, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu havia informado que Israel não daria continuidade ao cessar-fogo até receber uma lista dos 33 reféns que serão libertados pelo Hamas na primeira fase do acordo.

Nesta manhã, o Hamas divulgou o nome de três mulheres que serão libertadas: Romi Gonen, de 24 anos; Emily Damari, 28 anos; e Doron Steinbrecher, 31 anos.

Esta é a segunda vez que Israel e o Hamas acordam uma trégua desde outubro de 2023. A primeira interrupção no conflito ocorreu no final de novembro do mesmo ano, mas durou apenas uma semana.