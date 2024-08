Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 16 AGO (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (16) que o cessar-fogo entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza “nunca esteve tão próximo”.

Em cerimônia no Salão Oval da Casa Branca, o democrata afirmou que as negociações no Catar ainda não asseguraram a trégua, mas “estamos mais perto do que há três dias”. (ANSA).