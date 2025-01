Cessar-fogo em Gaza deixa Netanyahu preso entre Trump e aliados de extrema-direita

JERUSALÉM (Reuters) – Mesmo antes de ser assinado, o cessar-fogo em Gaza colocou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma situação difícil — entre um novo presidente dos Estados Unidos que promete paz e aliados de extrema-direita que querem a retomada da guerra. Essa tensão só tende a aumentar.

Os riscos para Netanyahu são altos — manter seu governo de coalizão por um lado e, por outro, satisfazer o presidente dos EUA, Donald Trump, que quer usar o impulso do cessar-fogo para expandir os laços diplomáticos de Israel no Oriente Médio.

Um dos aliados nacionalistas de Netanyahu já se demitiu por causa do cessar-fogo em Gaza, e outro está ameaçando segui-lo, a menos que a guerra contra o Hamas seja retomada com uma força ainda maior do que aquela que devastou grande parte de Gaza por 15 meses.

O tempo está correndo. O primeiro estágio do cessar-fogo deve durar seis semanas. No 16º dia do acordo — 4 de fevereiro — Israel e o grupo militante palestino Hamas devem começar a negociar a segunda fase do cessar-fogo, cujo objetivo declarado é acabar com a guerra.

O partido Poder Judaico do ex-ministro da Polícia Itamar Ben-Gvir deixou o governo no domingo e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, disse que permanecerá no governo somente se a guerra for retomada após a primeira fase até a derrota total do Hamas, cujo ataque a Israel em 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra.

“Precisamos voltar em um estilo completamente diferente. Precisamos conquistar Gaza, instaurar um governo militar lá, mesmo que temporariamente, para começar a incentivar a emigração (palestina), começar a tomar o território de nossos inimigos e vencer”, disse Smotrich em uma entrevista ao Canal 14 no domingo.

O enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, no entanto, disse na quarta-feira que está concentrado em garantir que o acordo passasse da primeira para a segunda fase, que deve incluir a retirada completa das forças israelenses de Gaza.

“Netanyahu está pressionado entre a extrema-direita e Donald Trump”, disse o analista político Amotz Asa-El, do Instituto Shalom Hartman, em Jerusalém. “A coalizão de Netanyahu agora é frágil e a probabilidade de que ela se desfaça em algum momento no decorrer de 2025 é alta.”

O gabinete de Netanyahu não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Witkoff disse à Fox News na quarta-feira que estará no local supervisionando o cessar-fogo, um sinal de que manterá a pressão que aplicou durante as negociações do acordo.

De acordo com seis autoridades norte-americanas, israelenses, egípcias e de outros países do Oriente Médio que falaram com a Reuters no período que antecedeu o anúncio do cessar-fogo em 15 de janeiro, Witkoff desempenhou um papel crucial na concretização do acordo.