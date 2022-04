Cesinha vê missão do Ypiranga contra o Grêmio como possível Clube de Erechim precisa reverter vantagem do Tricolor para conquistar o título do Gaúcho

O Ypiranga entrará em campo neste sábado na Arena do Grêmio precisando de uma vitória simples para levar a decisão do Gauchão 2022 para a disputa de pênaltis. Figura importante no segundo tempo da partida de ida em Erechim, o meia Cesinha enxerga a tarefa da equipe do interior como absolutamente possível.

– A missão é plenamente possível de ser cumprida. Uma vitória por 1 a 0 já leva a decisão para as penalidades. Se conseguirmos batê-los por uma diferença de dois gols, nos sagraremos campeões. Será uma batalha das mais duras, histórica para o Ypiranga, mas já estamos muito orgulhosos de estarmos na briga – declarou.

Ao entrar no jogo do último sábado, Cesinha cumpriu função tática importante. Além de suas características naturais de criação, o jogador piauiense também ajudou na recomposição do time quando o Ypiranga perdia a posse de bola. Segundo o armador, todo o esforço será dedicado.

– Desejamos demais este título e daremos o máximo das nossas forças para conquistá-lo. Vamos lutar até o fim, isso a nossa torcida pode estar certa – encerrou.

E MAIS:

Saiba mais