Cesinha destaca evolução do Ypiranga na Série C do Brasileiro Equipe venceu o Remo por 2 a 1 pela sétima rodada na última segunda-feira e chegou a seis partidas consecutivas sem perder na competição

O Ypiranga-RS derrotou o Remo por 2 a 1 pela sétima rodada da Série C do Brasileiro na última segunda-feira e chegou a seis partidas consecutivas sem perder na competição. Titular da equipe, o meia Cesinha falou a respeito da vitória e da evolução do time.





– Foi um resultado extremamente importante, pois nos fez ganhar inúmeras posições. Saímos atrás, mas conseguimos manter a tranquilidade e virar o jogo. Estamos subindo de produção durante o torneio e isso é um ótimo sinal – disse.

Com 12 pontos, o Ypiranga ocupa a sétima colocação, mas está apenas um ponto atrás do vice-líder. No próximo domingo Cesinha e seus companheiros visitarão o Altos, lanterna do campeonato. Apesar do mau momento do rival, o atleta não vislumbra facilidades no confronto.

– No futebol atual não há partida fácil. O que pode acontecer é uma equipe deixar um jogo mais simples. Vamos ao Piauí para buscar uma vitória, mas respeitando muito o Altos – definiu.

