Cesinha comenta boa fase no Ypiranga e garante: ‘Seguirei me esforçando ao máximo’

Um dos destaques do Ypiranga nas últimas partidas da equipe na Série C, o meia Cesinha vem crescendo de produção junto com o time na competição nacional. Autor de um lindo gol no empate com o Figueirense e de uma assistência na vitória do último sábado sobre o Brasil de Pelotas por 2 a 0, o atleta revelado pelo Internacional fala sobre a sua ótima fase.





– Eu tinha certeza que com o passar dos jogos, ganharia ritmo e o meu futebol apareceria naturalmente. Fico muito feliz por poder ajudar o Ypiranga a conquistar pontos importantes no torneio e seguirei me esforçando ao máximo para levar o time ao título – declarou.

Na nona colocação, o clube do interior gaúcho volta a campo apenas na próxima segunda-feira quando receberá o ABC pela 11ª rodada da Série C. Com apenas duas derrotas em dez jogos, o Ypiranga é um dos fortes candidatos a se classificar para as quartas de final do campeonato, garante Cesinha.

– Batemos na trave nos dois últimos anos. Agora é hora de levar o clube à Série B. Estamos todos com esse pensamento dentro de nós – finalizou.

