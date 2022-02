Cesinha assina com o Ypiranga e sonha alto: ‘Venho para ajudar o time a lutar pelo título do Gauchão’ Jovem está confiante na campanha do clube, que ocupa o 2º lugar na tabela do Estadual

O meia Cesinha é a mais nova contratação do Ypiranga de Erechim. O jogador, revelado pelo Internacional e que foi campeão da Série B na última temporada pelo Botafogo, reforça a equipe vice-líder do Campeonato Gaúcho. Cesinha comentou a sua chegada ao clube do interior.

– Venho para o Ypiranga com o objetivo de mostrar o meu futebol e ajudar o time a lutar pelo título do Gauchão. Fui revelado aqui no Rio Grande do Sul, sei o quanto é difícil bater a dupla Grenal no Estadual, mas a campanha que o clube vem fazendo mostra bem a sua capacidade. Chego com muito otimismo – declarou.

Cesinha deve estrear já no próximo domingo, contra o Guarany, em Erechim. Conhecido do público gaúcho por ter sido o herói colorado na campanha do título da Copa São Paulo em 2020, o jovem atleta crê numa adaptação bastante rápida ao novo clube.

– Cheguei ao Rio Grande do Sul muito jovem e estou acostumado a jogar nesses estádios. A adaptação não será um problema. Quero me entrosar o mais rápido possível com meus companheiros dentro e fora de campo para dar ao Ypiranga os resultados que ele deseja – encerrou.

