Cesc Fábregas é confirmado técnico do Como

O espanhol Cesc Fábregas foi confirmado como treinador do Calcio Como com contrato até 2028, indicou nesta sexta-feira (19) o clube lombardo, recentemente promovido à primeira divisão italiana (Serie A).

O ex-jogador da seleção espanhola, que conquistou a Copa do Mundo de 2010 com a ‘Roja’, assinou por “quatro anos”, disse o Calcio Como 1907 em seu comunicado.

Fábregas, hoje com 37 anos, já fez parte da comissão técnica do clube e atuou como técnico interino em alguns jogos de 2023, antes de se tornar assistente de Osian Roberts na campanha do Como de acesso à elite do ‘Calcio’ após 21 anos de ausência.

Após sua passagem como técnico interino, não pôde ser designado treinador principal oficialmente porque não possuía os diplomas exigidos pela Uefa.

O espanhol assumiu o comando das categorias de base do clube, onde pendurou as chuteiras no ano passado, depois de uma brilhante carreira na qual passou por grandes clubes como Arsenal, Barcelona e Chelsea.

O Como, que anunciou na quinta-feira a contratação do ex-goleiro da seleção espanhola Pepe Reina, começará a temporada contra a Juventus no dia 19 de agosto.

Nesta sexta-feira, o Como anunciou também a contratação do zagueiro espanhol Alberto Moreno por uma temporada, renovável por mais uma de maneira automática “se certas condições forem cumpridas”.

Moreno tem 32 anos e foi bicampeão da Liga Europa, com Sevilla e Villarreal. Ele jogou cinco anos pelo Liverpool, com quem foi campeão europeu em 2019, embora, nessa altura, sua contribuição tenha sido muito limitada.

