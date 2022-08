Cesc Fàbregas assina com o Como, da segunda divisão italiana

O meia espanhol Cesc Fàbregas, que terminou seu contrato com o Monaco, jogará a próxima temporada na segunda divisão italiana, com a camisa do Como, anunciou nesta segunda-feira a Serie B em seu site.







Antes mesmo do anúncio da contratação pelo clube do norte da Itália, a página oficial da Serie B oficializou a chegada de Fàbregas, na seção em que aparecem os novos contratos homologados.

O espanhol, de 35 anos, sai de uma temporada quase em branco no Monaco. A última vez que ele entrou em campo foi em setembro do ano passado.

“A nível individual, acaba mal, está claro. Todo profissional quer jogar e se sentir importante”, confessou Fàbregas em entrevista à AFP em maio, na qual afirmou que estava vivendo a “pior” temporada de sua carreira.

“Ainda quero jogar, não quero terminar assim. É um ano muito ruim para terminar assim e quero jogar, desfrutar, terminar com boas sensações”, explicou o jogador, que então desejava encontrar um clube onde pudesse ter mais minutos em campo e com “um projeto no qual acreditassem em mim”.

Segundo a imprensa italiana, o Como ofereceu um contrato de dois anos ao experiente meia. O clube terminou a Serie B na 13ª posição.

A nova temporada do Como começa no próximo sábado, com o duelo contra o Spezia (Serie A) pela Copa da Itália.

