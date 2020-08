César Tralli tira sarro com convite de Mourão para Leonardo Di Caprio vir ao Brasil

Com muito bom humor, César Tralli tirou sarro do convite que o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) fez ao ator Leonardo Di Caprio para vir ao Brasil. Durante o jornal na GloboNews, Tralli comentou sobre o assunto com Fernando Gabeira fazendo piada do convite de Mourão.

O político convidou o artista no pronunciamento no Fórum Mundial Amazônia +21.

“Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o nosso ator Leonardo DiCaprio, para ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira para fazermos uma marcha de oito horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. Ele (…) entenderá melhor como funcionam as coisas nessa imensa região”, disse Mourão.

Gabeira afirmou que há mais chances de Di Caprio confiar em dados científicos do que na marcha ao lado de Mourão. "Eu acho que o Leonardo DiCaprio, por mais que ele respeite o vice-presidente Hamilton Mourão, e até o admire no dia em que vier a conhecê-lo, vai acreditar mais nos documentos da Nasa. A tendência é essa: você acreditar mais nos documentos científicos do país que acompanha isso de uma forma bem clara do que em um vice-presidente que faz um convite desses". "Agora, eu acho que o Mourão realmente tem uma expectativa de que alguém faça uma marcha com ele, e que seja uma marcha mundialmente documentada. Mas eu acredito que não vai ser dessa (vez)", disse o jornalista. Já o marido de Ticiane Pinheiro, Zombou do convite. "Eu estou desconfiado que o Mourão é fã do DiCaprio, e (o convite) é um pretexto para conhecê-lo", disse o jornalista. "Ele não precisa olhar só os dados da Nasa, ele pode olhar os dados do Inpe".

