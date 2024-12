César Tralli revela planos após sua aposentadoria: ‘Voltar a tocar bateria’

Ao participar do programa ‘Mais Você‘, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 27, o jornalista César Tralli, de 54 anos, revelou quais são seus planos para o futuro. O apresentador do ‘Jornal Hoje’, que fez teatro dos 7 aos 17 anos e integrou três bandas de rock, nas quais foi vocalista e baterista, chocou ao contar que pretende fazer uma mudança drástica na carreira quando se aposentar, daqui a alguns bons anos.

“Eu mais tentava cantar do que tocar bateria. Era música dos anos 80 e a gente fazia shows, mesmo em festas”, disse Tralli no matinal.

“Mas tinha que trabalhar muito nessa época, pegava ônibus aqui em São Paulo, tinha que estudar, trabalhar, então chegou uma hora em que pensei: ‘não vou conseguir seguir carreira de músico, vai ser melhor eu focar naquilo que acredito ser o meu futuro, que é o que gosto de fazer, que é o jornalismo’. Felizmente, eu segui o caminho certo, porque cantando acho que seria uma tragédia”, brincou ele.

Logo depois, o âncora do ‘JH’ confessou seus planos para o futuro. “Parei e tenho um sonho enorme de voltar. Quero acreditar que, quando conseguir diminuir o ritmo de trabalho, daqui uns 10, 15 anos, quando já tiver uns 70 anos… Não tem gente que faz faculdade com 70 anos? Eu vou voltar a tocar bateria com 70 anos e vou montar uma banda”, finalizou.

Carreira de Tralli no jornalismo

César Tralli é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo. Sua carreira começou na Gazeta Esportiva e, após passar pela rádio Jovem Pan, foi repórter do programa Aqui Agora no SBT.

Desde 1993, Tralli é contratado da Globo. Lá, atuou como correspondente em Londres entre 1995 e 2000. De volta ao Brasil, participou de grandes coberturas e especializou-se em reportagens especiais e investigativas.

O jornalista tornou-se âncora do ‘SPTV 1’ em 2011, posto que deixou em 2021, quando passou a apresentar o ‘Jornal Hoje’ no lugar de Maju Coutinho. Ele também é âncora eventual do ‘Jornal Nacional’ na ausência de William Bonner.