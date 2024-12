César Tralli ganha festa surpresa de aniversário na redação da TV Globo; veja vídeo

O jornalista César Tralli comemorou seu aniversário de 54 anos nesta segunda-feira, 23, em uma festa organizada por seus colegas de trabalho da TV Globo. Ele, que apresenta o Jornal Hoje na emissora, compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram onde agradece a lembrança dos amigos.

“Eu quero agradecer de coração o carinho de vocês, o bolo, os salgadinhos e, acima de tudo, o calor humano que ao meu ver é o mais importante. Não é fácil fazer aniversário nessa época do ano, mas o fato de ter vocês aqui comigo me deixa extremamente feliz. Muito obrigado de coração, amo demais trabalhar com vocês e agradeço Papai do Céu por estar aqui com vocês hoje”, afirmou o apresentador.

O vídeo, que mostra Tralli com um bolo de chocolate nas mãos, foi gravado na redação da TV Globo, em São Paulo. Na postagem, o jornalista voltou a agradecer seus colegas. “Como não amar esta equipe?”, escreveu. “Meu niver fica ainda mais especial na companhia de vocês”.

No último sábado, 21, o apresentador participou do programa Altas Horas com sua mulher, a também apresentadora Ticiane Pinheiro. O casal viralizou na internet ao fazer um dueto da música Meu Erro, hit dos Paralamas do Sucesso, durante a atração.

Ao ser entrevista por Serginho Groisman, Ticiane revelou o passado musical de ambos. “O César já teve banda de rock e eu já fui cantora quando era criança, cantava em vários programas infantis.” Helô Pinheiro, empresária, apresentadora e mãe de Ticiane, também esteve presente no programa.