Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro trocam declarações em aniversário de casamento: ‘Eternos namorados’

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro completam 10 anos de casados nesta sexta-feira, 23. Para celebrar a data especial, eles trocaram declarações de amor no Instagram, garantindo que seguem apaixonados e eternos namorados.

Tici compartilhou uma série de momentos ao lado do marido e destacou: “10 ANOS JUNTOS e o meu amor, o frio na barriga e minha admiração por você continuam iguais. Obrigada por me apoiar em tudo sempre, por ser meu amigo, companheiro, namorado e marido. Te amo. Que venham muitos anos juntos e que tenhamos muitos motivos para comemorar”.

Já o jornalista compartilhou uma única foto e declarou: “Me lembro do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Meus olhos brilharam de felicidade. Hoje, vejo como estes 10 anos só me fizeram bem. Construímos uma família, somos unidos, cúmplices, eternos namorados… Muito Obrigado por estes 10 anos e muito obrigado pelos próximos 10,20,30…Pois tudo que mais desejo é continuar do seu lado. Te amo”.

