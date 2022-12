Cesar Tralli desabafa sobre primeiro Natal sem a mãe: “Saudade eterna”

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/12/2022 - 21:20 Compartilhe

Pouco mais de dois meses após a trágica morte de Edna Tralli, vítima de um acidente aéreo, Cesar Tralli lamentou o ocorrido com a mãe. No Instagram, neste sábado (24), o jornalista da Globo compartilhou alguns registros da matriarca, destacando seu sentimento de saudade, em especial no primeiro Natal após o luto.





“Meu Natal este ano tem nome e sobrenome: Saudade Eterna. Dona Edna, minha mãe amada, que faleceu tem 2 meses e meio. Caí na real que foi meu primeiro aniversário e será meu primeiro Natal sem ela fisicamente entre nós. Me dá um vazio, um aperto no peito, um nó na garganta, uma sensação desconfortável de desorientação”, escreveu o jornalista.

Cesar, ainda, relembrou sua amizade com a mãe e pontuou: “Ela amava celebrar o Natal, assim como eu amo. Apesar de tanta saudade, me traz paz na alma sentir que mamãe está bem, olhando pela minha família. Mais que isso: que o espírito cristão de Natal sempre foi a força da nossa união. E que ele se faz mais presente do que nunca”.

Por fim, o jornalista destacou: “A saudade será eterna. É fato. Assim como este seu legado do que é o verdadeiro espírito de Natal.”





