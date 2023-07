Cesar Tralli celebra aniversário de 4 anos da filha: ‘Mais puro amor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 10:25 Compartilhe

É dia de festa na casa de Cesar Tralli, jornalista da TV Globo e da GloboNews. Logo cedo, Tralli usou as redes sociais para postar uma homenageando à filha, Manuella, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro.

A pequena completa 4 anos de vida nesta quarta-feira, 12, e ganhou uma mensagem cheia de amor do pai.

“Quatro anos. Do mais puro amor. Quatro anos. Do mais puro afeto. Quatro anos. Do mais puro vínculo. Parabéns, filha. #nivermanu”, disse Tralli no Instagram. Nos comentários, seguidores do jornalista também deixaram mensagens para Manuella.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

