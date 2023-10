César Tralli aparece de terno soltando pipa com a filha: ‘Plantão a qualquer momento’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 15:27 Para compartilhar:

O apresentador César Tralli chamou a atenção nas redes sociais nesta segunda-feira, 16, após aparecer soltando pipa com a filha, Manuella. Em um vídeo compartilhando no Instagram pela mulher do jornalista, a apresentadora Ticiane Pinheiro, César apareceu de terno e gravata e, segundo ele, “lembrando o tempo de infância”.

“Seja um pai como o César Tralli, dê muita qualidade quando você está com os seus filhos”, escreveu Ticiane. “Quando chegar do trabalho não tire o paletó, vá correndo aproveitar o restinho do seu dia com seu filho. […] Resgate a criança que tem dentro de você, sem medo de ser feliz.”

O jornalista comentou que o momento aconteceu após ele ter saído tarde de um plantão. César apresenta o Jornal Hoje, da Rede Globo, e a edição das 18h do Jornal GloboNews. “A luz estava caindo, o vento favorável. Tudo isso somado: ‘Vem, Manu. Vamos que agora é a hora’”, descreveu.

Assista ao vídeo aqui .

Nas redes, internautas comentaram e brincaram sobre o registro. “Esse homem está preparado para entrar em um plantão da Globo a qualquer momento”, comentou um usuário no X, antigo Twitter. “Tenho para mim que o Tralli é um desenho e por isso está sempre engravatado”, disse outro.

