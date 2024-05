César Menotti, técnico da Argentina campeã mundial em 1978, morre aos 85 anos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/05/2024 - 16:54 Para compartilhar:

César Luis Menotti, técnico da Argentina campeão mundial em 1978 e figura central do futebol ‘albiceleste’, morreu aos 85 anos, informou neste domingo (5) a Federação Argentina de Futebol (AFA) em sua conta oficial no X.

“A Federação Argentina de Futebol lamenta informar com grande tristeza a morte de César Luis Menotti, atual Diretor de Seleções Nacionais e ex-técnico Campeão Mundial da Argentina”, disse o comunicado.

Nascido na cidade de Rosário, Menotti foi jogador na década de 1960 passando por clubes como Rosário Central, Racing, Boca Juniors e o Santos de Pelé e depois se destacou como técnico, se sagrando campeão pelo Huracán (em 1973) antes de comandar a seleção argentina, onde, além de conquistar o mundial em 1978 e dirigi-la na Copa de 1982, é reconhecido como pioneiro na profissionalização da equipe.

Ele também foi campeão como técnico do Barcelona, na Espanha, e atualmente ocupava o cargo de diretor de seleções da AFA.

No intervalo da final da liga argentina entre Estudiantes e Vélez neste domingo, sua morte foi anunciada e os torcedores que lotaram as arquibancadas do estádio Santiago del Estero realizaram uma salva de palmas.

Por sua vez, o presidente argentino, Javier Milei, manifestou em sua conta no X sua “profunda dor pela partida do líder de um grupo que deu uma das maiores alegrias ao país”.

