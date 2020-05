Cesar Menotti rebate críticas de Dado Dolabella a piada com bacon

Cesar Menotti costuma brincar com seu próprio peso e sua alimentação nas redes sociais. Na última sexta-feira, 15, ele fez uma postagem fazendo uma piada com bacon.

“A menina postando receita de suco detox para começar bem o dia. Filha, o mundo está acabando, vai fritar um bacon”, escreveu o cantor. Apesar do tom bem-humorado da postagem de Cesar Menotti, o ator Dado Dolabella, que é vegano, publicou um texto no Instagram criticando a fala do cantor.

“Não é possível, Cesar Menotti. Na era da comunicação, ninguém te avisou que o mundo está sendo destruído por causa da criação de animais? O mesmo sujeito que outro dia estava rifando um pônei online para promover sua live”, afirmou.

“Amigão, o mundo na verdade não está acabando. É muita prepotência achar isso. A Terra que rapidinho vai eliminar a bactéria chamada ‘humanoid-29’ caso persista no caminho errado”, completou.

Cesar Menotti ironizou as declarações de Dado: “O doidinho me repudia no Instagram porque postei piada com bacon. Mas fiquei feliz por saber que ele está vivo. As últimas notícias que tive dele foi que ele agrediu a esposa e a senhora que trabalha com ele”.

No passado, Dado foi condenado com base na Lei Maria da Penha após agredir a ex-noiva Luana Piovani. Ele chegou a ser preso durante o carnaval em 2009 por desrespeitar uma ordem judicial que o impedia de se aproximar a menor de 250m de distância da atriz.

Em outubro de 2008, quando Dado Dolabella e Luana Piovani ainda eram noivos, a camareira Esmeralda Honório teria tentado intervir em uma briga do casal em uma festa e acabou sendo atingida por Dado. Em 2013, o ator chegou a ser condenado a pagar R$ 40 mil à funcionária após sentença.