Cesar Menotti e Dado Dolabella trocam farpas na internet: “Agrediu a esposa”

O cantor Cesar Menotti , da duple sertaneja com Fabiano, fez um comentário na web que gerou polêmica com o ator Dado Dolabella . Menotti resolveu fazer uma brincadeira sobre alimentação neste período de quarentena.

“A menina postando a receita de suco detox pra começar bem o dia. Filha, o mundo tá acabando. Vai fritar um bacon”, disse ele.

Defensor declarado do veganismo, Dado Dolabella logo tratou de repreender a postura de Cesar Menotti e disse: “Não é possível, Cesar Menotti. N a era da comunicação, ninguém te avisou que o mundo está sendo destruído por causa da criação de animais? O mesmo sujeito que outro dia estava rifando um pônei on-line pra promover sua live. Amigão, o mundo na verdade não tá acabando, é muita prepotência achar isso. A Terra que rapidinho vai eliminar a bactéria chamada humanoid-20 caso persista no caminho errado”.

O sertanejo, por sua vez, não quis levar desaforo para a casa e alfinetou o ator. “O doidinho me repudia no insta porque postei piada com bacon. Mas fiquei feliz por saber que ele está vivo, as últimas notícias que tive dele foi ele agrediu a esposa e a senhora que trabalha com ele”, disse o cantor ao relembrar a confusão em que Dado se envolveu com Luana Piovani e a camareira da loira.